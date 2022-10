Beim Science-Fiction-Treffen im Technik-Museum Speyer gab es kürzlich neben zahlreichen Besuchern wie aus Science-Fiction-Filmen, Fantasyepen oder japanischen Mangas auch einen Teilnehmer, der einem weitaus realistischeren Filmheld der 1970er- und 1980er-Jahre verblüffend ähnelte und sogar dessen Auto fuhr: Jens Giesler aus Haßloch, genannt Gysi, der als Bud Spencer durchgehen könnte.

Passend zum Technik-Museum hatte er Spencers originales Gefährt dabei: einen dunkelblauen Mercedes Benz S 420 in der Long-Version, Baujahr 1997. Schauspieler Bud Spencer, eigentlich Carlo Pedersoli, besaß das Auto von 1997 bis 2015 und verkaufte es dann, offenbar aus Altersgründen, denn er war die letzten Jahre nicht mehr selbst gefahren. Er verstarb am 27. Juni 2016 im Alter von 86 Jahren in Rom. Das Auto ging an einen Sammler, der es 2017 weiter an einen Deutschen verkaufte. Dieser stellte 2019 auf einem Festival sein kostbares Sammlerstück aus und traute seinen Augen kaum, als ihm dort Giesler begegnete. Aus dem Kontakt für ein Erinnerungsfoto entstand die Erlaubnis, das „Bud-Mobil“ leihen zu dürfen, etwa für das Treffen in Speyer.

Man kann Gysi alias Bud mit dem Auto auch buchen, etwa für Hochzeiten. Näheres verrät seine Homepage. Jens Giesler, der in Dresden geboren wurde, ist ein glühender Bud-Spencer-Fan, der in seinem Haus in Haßloch zahlreiche Erinnerungsstücke an den Star hortet. Mittlerweile kennt er auch dessen drei Kinder und Schauspieler-Kollege Terence Hill, der sächsische Vorfahren hat. Jens Giesler hat das Treffen im Technik-Museum übrigens solchen Spaß gemacht, dass er im kommenden Jahr samt „Bud-Mobil“ wiederkommen will.