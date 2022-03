Am Freitag, 1. April, ist um 19 Uhr im Eckpunkt die Buchvorstellung des Sachbuchs „Ein anderes 1968“ statt, dass die Streik- und Boykottaktionen der Kollegiaten von 1970/71 in Speyer thematisiert.

Die Lesung wird die erste Veranstaltung sein, die seit Beginn der Pandemie wieder im Eckpunkt stattfinden wird.

1969/70 kamen an das frisch gegründete Speyer-Kolleg viele jungen Menschen, die ihre Ausbildung gerade abgeschlossen oder auch schon einige Jahre Berufserfahrung hatten, um ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen.

Der Kolleg-Betrieb war zu dieser Zeit klassisch schulisch strukturiert und inhaltlich autoritär organisiert. Dies bedeutete im alltäglichen Schulbetrieb unter anderem das die Schülerinnen und Schüler, obwohl fast alle älter als 21 Jahre, wie Minderjährige behandelt wurden. Dies führte zwangsläufig zu wachsenden Auseinandersetzungen mit der Schulleitung, die 1970/71 am Speyer-Kolleg zu mehreren Streik- und Boykottaktionen führten. Mit vielen juristischen Nachspielen für die Organisatoren.

Quo vadis zweiter Bildungsweg

Die gesamte Stadtgesellschaft von Speyer war damals in die Vorgänge einbezogen und hatte hierzu eine mehr oder minder fundierte Meinung. Es gab große Veranstaltungen in der Stadthalle zu den Vorgängen am Speyer-Kolleg und den Forderungen der Kollegiaten. Diese beschäftigten seinerseits sogar den Mainzer Landtag. Es ging den Initiatoren der Schülerbewegung um die Frage, ob der zweite Bildungsweg – beziehungsweise Bildung überhaupt – emanzipatorisch oder eher in Richtung Anpassung und Verwertung als spätere Arbeitskraft ausgerichtet sein soll.

Die damals engagierten Kollegiaten hatten aber auch verschiedene Basisgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Unter anderem hatte eine Basisgruppe enge Beziehungen zu den örtlichen Gewerkschaften. Denn auch in der VFW Fokker – der heutigen PFW Aerospace – gab es zu dieser Zeit eine starke Auszubildendenbewegung und viele gewerkschaftliche Aktivitäten im Betrieb. So wurden unter anderem Vertrauensleute-Schulungen mit Kollegiaten als Dozenten durchgeführt um Erfahrungen auszutauschen.

Wider das Vergessen

Diese Ereignisse liegen mittlerweile über 50 Jahre zurück und scheinen langsam in Vergessenheit zu geraten. Um dem entgegenzuwirken, haben die Autoren Wolfgang Hien und Herbert Obenland gemeinsam mit dem Göttinger Historiker Peter Birke diese spannende Zeit in einem Buch aufgearbeitet. Dieses erscheint in dem Berliner Verlag „Die Buchmacherei“ unter dem Titel „Ein anderes 1968“ und wird im Eckpunkt vorgestellt.

Info

Eckpunkt, Pistoreigasse 2, Speyer Anmeldung unter info@punkt-speyer.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.