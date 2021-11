Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am diesjährigen Buß-und Bettag, am 17. November um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer wird eine Buchvorstellung zu den Bildern in dieser Kirche mit dem Thema „Die eherne Schlange“ stehen. Das Buch mit diesem Titel ist gerade erschienen und enthält Beiträge von Eberhard Cherdron, Christel Hammer, Bernd Höppner und Dieter Wittmann.

Christel Hammer stellt die Bilder in einer kunstgeschichtlichen Betrachtung vor. Dabei werden die Herkunft der Motive, aber auch die besonderen Absichten des Malers J. C. Guttbier deutlich. Christel Hammer kann damit klären, dass einzelne Motive bis auf so bedeutende Maler wie Charles LeBrun und Peter Paul Rubens zurückgehen.

Eberhard Cherdron, der das Buch herausgegeben hat, ist mit einem Beitrag zu den theologischen Überlegungen in der Entstehungszeit der Dreifaltigkeitskirche vertreten, in der es vor allem um den typologischen Vergleich zwischen der Geschichte von der ehernen Schlange und der Kreuzigung Jesu geht.

Bernd Höppner hat die biblischen Grundlagen dieses Vergleichs im Blick auf die alt- und neutestamentlichen Texte vorgestellt und wichtige Hinweise für das heutige Verstehen dieser biblischen Texte gegeben.

Dieter Wittmann hat sowohl die religionsgeschichtlichen Aspekte wie auch tiefenpsychologische Einsichten aufgenommen, um damit dem modernen Betrachter die Symbolik dieser Bilderwelt zu erschließen.

Von den Mitwirkenden an der Publikation werden im Gottesdienst einzelne Aspekte in einer Bildbetrachtung und einer Gesprächspredigt vergegenwärtigt.

Die Liturgie übernimmt die Gemeindepfarrerin Christine Gölzer. Musikalisch wird der Gottesdienst gestalten von dem Trio subTilia mit Annette Maiwald-Böhme, Flöten, Gerhard Vidal, Violoncello und Christine Gölzer, Klavier. Orgel: Robert Sattelberger.

Das Buch kann nach dem Gottesdienst zum Preis von zehn Euro erworben werden. Dieser Betrag kommt als Spende voll der Orgelerneuerung der Dreifaltigkeitskirche zugute.

Eberhard Cherdron (Hg.), Christel Hammer, Bernd Höppner, Dieter Wittmann, Die eherne Schlange. Beiträge zu den Bildern in der Dreifaltigkeitskirche Speyer aus Kunstgeschichte, Theologie und Tiefenpsychologie. Norderstedt 2021. ISBN: 978-3-7543-3292-4.