Die Frage, ob Straßen zu Ehren des ehemaligen Kirchenpräsidenten Hans Stempel, in Landau und Speyer zu rechtfertigen sind, ist umstritten. Die Landeskirche versprach Aufklärung über dessen Rolle in der Hilfe für NS-Täter nach 1945. Nun wurde in Speyer ein Buch zum Thema vorgestellt.

Der Abend im Pfälzischen Bibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek, der von dieser und der Evangelischen Akademie der Pfalz mit Sitz in Landau ausgetragen wurde, galt der Vorstellung des Bandes „Die Kirche und die Täter nach 1945. Schuld-Seelsorge-Rechtfertigung“, der von dem Historiker Nicholas John Williams und dem Leiter der Evangelischen Akademie Christoph Picker herausgegeben wurde.

Hans Stempel war von 1946 bis 1965 Kirchenpräsident. In der Nachkriegszeit trat er in vielfältiger Weise seelsorgerisch und politisch für inhaftierte NS-Kriegsverbrecher ein. Dieses Verhalten soll nicht zuletzt mit den Beiträgen dieses Bandes näher beleuchtet werden. Doch es ist nicht das alleinige Thema des Buches.

Schon Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst verwies in ihrer Begrüßung auf äußere Bedingungen, Strukturen und das System, im Rahmen dessen die fragwürdige Zuwendung kirchlicher Würdenträger zu den Tätern der Verbrechen in der NS-Zeit erfolgte. Sie sprach von der Verpflichtung zum Hinschauen und der wissenschaftlichen Erforschung. Das sei die Kirche den Betroffenen schuldig.

Netzwerk der Täterfürsorge

In ihren Beiträgen griffen die beiden Herausgeber Williams und Picker nicht zuletzt diesen Faden auf. Die Texte in dem Band basieren auf fundierten wissenschaftlichen Studien – und, ja, sie blicken auf das Umfeld, in dem Hans Stempel und andere Vertreter der Evanglischen Kirche sich nach 1945 eben nicht den Opfern des NS-Terrors, sondern den verurteilten Tätern zuwandten.

Nicholas John Williams, Leiter des Zentrums für Ostbelgische Geschichte in Eupen, betonte, dass Stempel nicht im luftleeren Raum agiert habe, sondern auf der Basis des gesellschaftlichen Klimas der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik. Es gebe nicht eine einzige Erklärung für sein Verhalten, viele Faktoren wirkten hier zusammen, sozialpsychologische, auch politisch-ideologische (in Gestalt des Antikommunismus).

„Toxische Seelsorge“

Auch seien Stempel und seine Mitarbeiter Teil eines Netzwerks gewesen und hätten sich dabei in ihrem fatalen Eifer gegenseitig verstärkt. Was Williams besonders betonte, war, dass die Pfarrbruderschaft, in der Stempel in der NS-Zeit aktiv war, entgegen späterer Bekundungen keine Widerstandsgruppe gewesen sei. In der „Stillen Hilfe“, einer Vereinigung zur Unterstützung von NS-Kriegsverbrechern, in deren Vorstand Stempel nach dem Krieg, seien auch revisionistische Kräfte am Werk gewesen.

Williams sprach von „toxischer Seelsorge“ im Blick auf Stempels Wirken für die Täter und der höchst problematischen Vernachlässigung der Opferperspektive. Und er attestierte Stempel einen Missbrauch des christlichen Begriffs der Vergebung.

Schuld als Bürde und Makel

Über Vergebung, Versöhnung und Schuld sprach dann die Theologin Katharina von Kellenbach vom St. Mary’s College of Maryland und der Evangelischen Akademie Berlin.

Die angestrebte Vergebung der Täter habe nicht funktioniert, weil vor dieser die Täter ihre Schuld als Bürde und Makel hätten erkennen und auf sich nehmen müssen. Versöhnung seit nur als Endpunkt eines langen, mehrstufigen Prozesses der Reinigung möglich, den sie ganz plastisch mit der Wirkungsweise einer Kläranlage verglich. Bei der Täterfürsorge nach 1945 habe aber schon der erste Durchgang versagt.

Das Buch sei nun gleichsam ein dritter Durchgang – und es liege an uns, aus unserem Geschichtswissen von der Täterschuld den Boden für Verständigung zu bereiten. Katharina von Kellenbach „empfahl“ indirekt als „Ritual der Verwerfung“ auch die Umbenennung von Straßen, solange solche Aktionen keine Säuberung der Geschichte bedeuteten.

Info

Das Buch, Band 136 der Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, ist in gedruckter Form derzeit vergriffen. Die Texte sind aber kostenfrei als PDF im Internet verfügbar.