Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“ las am Montag Michael Lauter im Stadtratsitzungssaal aus seinem Buch „Der schwarze Kaiser. Die Geschichte des Josef Kaiser aus Speyer“. Der Autor und Grafiker sowie Gründungsmitglied des Künstlerbundes Speyer wandelte auf den Spuren Josef Kaisers und schrieb dessen ergreifende Lebensgeschichte nieder. Josef Kaiser kam 1921 als Kind eines schwarzen französischen Besatzungssoldaten und einer deutschen Mutter in Speyer zur Welt. Der „schwarze Kaiser“ wuchs ausgegrenzt und in bitterer Armut auf. Eine ergreifende Geschichte, die der Künstler Michael Lauter zusammen mit der 96-jährigen Witwe des 1991 verstorbenen „schwarzen Kaisers“ als reich bebildertes Buch veröffentlicht hat. Josef Kaisers Witwe, Herta Kaiser-Grimm (hier im Bild mit dem Autor), war bei der Lesung vor Ort sein.