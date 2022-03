Am Mittwoch, 23. März, um 20 Uhr ist bei Osiander Speyer, Wormser Straße 2, die Buchpremiere von Uwe Ittensohns neuem Krimi „Klostertod“ statt. Uwe Ittensohn ist bekennender Pfälzer und lebt seit der Kindheit in Speyer. Nach seinem Studium war er lange in der Finanzbranche tätig. Nunmehr widmet er sich ganz dem Schreiben und verschiedenen Dozententätigkeiten. Unter anderem an der Dualen Hochschule Mannheim. Mit seinem schriftstellerischen Wirken will er Kultur und Lebensart seiner Region bekannt machen. Karten zu zehn Euro unter https://osiander.reservix.de/events oder bei Osiander Speyer. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.