Wie Baumärkte oder Blumengeschäfte gehören Buchhandlungen zu den Geschäften, die aktuell geöffnet sein dürfen. Nur: Viele Kunden wissen es nicht, wie die Speyerer Betriebe feststellen. Aber selbst wenn alle informiert wären, kämen diese nicht auf die Zahlen früherer Jahre.

Es gab Lockdown-Zeiten, da durfte Ware nur noch an der Pforte ausgegeben werden und kein Kunde in den Laden hineinkommen. Mit der Firma Oelbermann verabschiedete sich in dieser Zeit eine Buchhandlung vom Speyerer Markt. Für die anderen ist in einer Bund-Länder-Konferenz Anfang März klargestellt worden: Sie gelten als systemrelevant, ihre Produkte zählen zum alltäglichen Bedarf und sind zugleich Kulturgut. Sie dürfen somit unabhängig von den Corona-Inzidenzzahlen geöffnet bleiben.

Dann kommt das große Aber: Das Hin und Her ließ potenzielle Kunden den Überblick verlieren. Dass Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zunächst nicht mitmachten, machte die Sache auch nicht einfacher. Nordrhein-Westfalen bremse immer noch, so Dagmar Strubl, Filialleiterin von Osiander in Speyer. In Rheinland-Pfalz seien jedoch seit 8. März alle Buchhandlungen geöffnet.

„Eintritt frei“

Natürlich gelten die üblichen Auflagen wie Maskenpflicht, Händedesinfektion, Abstand und eine begrenzte Kundenanzahl. Ansonsten gilt aber „Eintritt frei“, so Strubl. „Es sind weder ein negativer Corona-Test, noch eine Reservierung, noch eine Vorbestellung nötig, um den Laden zu betreten.“ Bei den Kunden sei eine große Verunsicherung zu spüren. Sie wüssten oft nicht mehr, welches Geschäft oder welcher Dienstleister geöffnet habe. Das wirke sich natürlich auf die Geschäftszahlen aus. „Ich glaube, viele Menschen haben gar keine Lust mehr, in die Stadt zu gehen.“ Von den 90 Körben, die bis 24. April für die 900 Quadratmeter in der Wormser Straße ausgegeben werden durften, waren laut Strubl maximal 20 genutzt. „Das ist sehr, sehr wenig.“ Mit der Bundesnotbremse dürften nun 42 Personen gleichzeitig im Laden sein. „Es sind in der Regel aber maximal zehn.“

Die Mitarbeiterinnen seien froh, dass sie arbeiten dürfen, aber nach wie vor von Kurzarbeit betroffen, so Strubl. Sie berichtet von nur einem Bereich, der aktuell kleine Umsatzzuwächse habe: Kinder- und Jugendbücher, Spiele und Lernmaterialien. Insgesamt gelte jedoch: „Die Umsätze, die unsere Buchhandlung während des Lockdowns nicht macht, werden wir niemals wieder aufholen.“ Wenn die anderen Geschäfte und die Cafés geschlossen seien, kämen deutlich weniger Leute in die Stadt. Strubl freut sich, dass es vor dem Muttertag am Sonntag etwas besser wird, für den Osiander mögliche Geschenke gesondert zusammengestellt habe.

Auch Touristen fehlen

Ulla-Britt Egeland vom „Spei’rer Buchladen“ bestätigt die Befunde und ergänzt die Café-These um das wirtschaftliche Problem der ausbleibenden Touristen. „Es ist derzeit nicht so attraktiv in Speyer“, ordnet sie ein. Egeland berichtet von einer Verdopplung der Online-Bestellung, der Belieferung von Institutionen als krisensicheres Standbein und der städtischen „Schaufensterkunst“-Aktion als Hoffnungsschimmer. Trotzdem riefen immer noch viele Stammkunden irritiert an und fragten, ob und wie sie in den Laden kämen. Auch im Buchladen sei die Tür offen – und die Maximalanzahl von fünf Kunden parallel noch nie ein Problem gewesen.

Bei der Buchhandlung Fröhlich zwei Straßenecken weiter erinnert sich Matthias Grünewald, Mann von Inhaberin Heike Grünewald, noch an die Zeit vor März, als Waren nur übers Fenster zu den Kunden draußen gereicht werden durften. Obwohl momentan wieder zwei Personen gleichzeitig in das auch als RHEINPFALZ-Servicepunkt tätige Geschäft dürften, klopften immer noch viele ans Fenster. Das „Durcheinander“ der Regelungen habe viele Kunden verwirrt. „Wir kommen zurecht“, sagt Grünewald. Wegen der geringeren Resonanz sei jedoch vorübergehend nur noch bis 16 statt 18 Uhr geöffnet. Auffällig sei, dass keiner mehr Lust zum Stöbern habe: „Die Kunden holen gezielt ab, was sie brauchen, und verschwinden dann gleich wieder.“