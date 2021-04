Nachdem die beliebten Buchbesprechungsabende von und mit Joachim Roßhirt vergangenes pandemiebedingt ausfallen mussten, finden sie dieses Jahr digital statt. In seiner unvergleichlichen Art stellt Joachim Roßhirt also nun online Neuerscheinungen des Buchmarktes vor, die ihm besonders aufgefallen sind, darunter den vieldiskutierten Roman von Christian Kracht „Eurotrash“.

Die Veranstaltung findet auf der Plattform Zoom statt und ist für Teilnehmende kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de ist erforderlich. Die Stadtbibliothek verschickt dann einen Anmeldelink zur Veranstaltung. Die erste Online-Veranstaltung ist am Donnerstag, 6. Mai, 20 Uhr.