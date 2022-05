Groß war der Zuspruch von Gästen bei der Präsentation der Publikation „Fred Feuerstein unterwegs: InnenReisen – Eine Retrospektive durch 5 Jahrzehnte“ in der Städtischen Galerie am 76. Geburtstag des allseits geschätzten Künstlers.Fünf Jahrzehnte künstlerischen Schaffens von Fred Feuerstein werden in Beiträgen von Weggefährten, Speyerer Politprominenz, Künstlerkollegen, Kooperationspartner, Familie und Freunden, und vor allem Abbildungen seiner Werke beleuchtet.

Zahlreiche Fotografien sowie eine Übersicht über Ausstellungen, Projekte und Publikationen ergänzen die Dokumentation. Erhältlich ist die Publikation zum Preis von 28 Euro im Kulturhof Flachsgasse, bei Photo Feuerstein und bei Fred Feuerstein.