Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein 17-Jähriger am Dienstag gegen 15 Uhr in der Brunckstraße nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Roller verloren. Demnach bog der Rollerfahrer von der Brunckstraße nach links in die Landwehrstraße ab und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung. Nach dem Sturz klagte er über Schmerzen in den Beinen und am Rücken, so die Beamten. Er sei durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gekommen. Der 17-Jährige habe während des Unfalls einen Helm getragen. Den Sachschaden am Roller schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Für die Unfallaufnahme sei der Fahrstreifen der Landwehrstraße in Richtung Iggelheimer Straße gesperrt worden.