Am Samstag, 8. Juni, ist ab 19.30 Uhr Andrea Pedrazzini an der symphonischen Orgelanlage des Speyerer Doms zu erleben. Der Organist aus Locarno spielt Bruckners erste Sinfonie in einer von Eberhard Klotz verfassten Transkription für Orgel.

In diesem Jahr feiert die Musikwelt den 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten Anton Bruckner (1824-1896). Berühmt wurde er vor allem durch seine großen Orchesterwerke. Die Sinfonien 1 bis 9 sind anlässlich des Jubiläums an den Domkirchen von Rheinland-Pfalz in Orgelfassungen von Eberhard Klotz mit namhaften internationalen Organisten zu erleben.

Am Samstag im Speyerer Dom gibt es beim Präludium ab 18.45 Uhr die Möglichkeit, Wissenswertes über den Interpreten und die Bruckner-Sinfonie kennenzulernen. Das Konzert zählt zur Reihe „Kathedralklänge“ im Kultursommer Rheinland-Pfalz.

Andrea Pedrazzini, geboren 1992 in Bellinzona, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Während seiner Zeit als Gymnasiast setzte er sein Instrumentalstudium bei Leonardo Leonardi fort. Nach dem Abitur schloss er im Alter von 19 Jahren sein Klavierstudium am Konservatorium „Luca Marenzio“ in Brescia ab. Seine Leidenschaft für die Orgel entdeckte er im Alter von neun Jahren. Im September 2017 begann er einen Studien- und Spezialisierungskurs am Konservatorium der italienischen Schweiz in Lugano bei Stefano Molardi. 2019 erhielt er den Master in Orgel.

Andrea Pedrazzini gibt regelmäßig Konzerte als Solist oder Kammermusiker in der Schweiz, Deutschland, Italien und Frankreich. Ebenso ist er Mitglied des Stiftungsrates der Vivaldi-Akademie Locarno und Vorstandsmitglied des Tessiner Organisten-Verbandes. Als Musiklehrer unterrichtet er an der Kantonsschule in Lugano, wo er auch als Chor- und Orchesterleiter fungiert.

2017 konzipierte und realisierte Pedrazzini die Restaurierung und Erweiterung der Orgel der Pfarrkirche Brione s. Minusio. Als Titularorganist in Brione und an der Collegiata S. Antonio Abate in Locarno sowie als künstlerischer Leiter des Vereins der Orgelfreunde in Locarno organisiert er vornehmlich auf diesen Instrumenten Konzerte für renommierte Organisten aus aller Welt.

Info

Tickets sind in der Dom-Info, allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über Reservix erhältlich.