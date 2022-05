Eine mehr als unsanfte Landung hat ein 55-jähriger Pilot aus Bad Dürkheim mit seiner einmotorigen Maschine am Mittwochabend auf dem Flugplatz Speyer hingelegt. Verletzt wurden weder er noch sein 71-jährige Copilot. Die Ursache ist noch ungeklärt, teilen die Polizei und der Platzbetreiber auf Anfrage mit. Nach Angaben der Beamten berührte eine Tragfläche bei der Landung die Asphaltbahn, woraufhin das Flugzeug ins Schleudern geriet und schließlich ins hohe Gras rutschte. Der Sachschaden wird mit circa 30.000 Euro beziffert. Neben den Polizisten waren die städtische Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Unfallstelle gerufen worden. Rainer Zotz, Geschäftsführer der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen (FSL) GmbH, informiert auf Anfrage: „Bei einem solchen Vorfall setzen wir die Alarmkette in Gang. Das heißt, der diensthabende Flugleiter ruft Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an. Dann ist er mit unserem eigenen Feuerwehrfahrzeug an die Unfallstelle gefahren und hat sich um die Insassen gekümmert.“ Julian Graf, FSL-Co-Geschäftsführer und Chef der Flugleitung, war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Dienst, ist aber nach der Unfallmeldung umgehend auf den Platz gekommen. „Der Pilot war in Basel gestartet und ist nonstop bis Speyer geflogen. Kurz vor der Landung von Süden her hat ihn unser Flugleiter angefunkt, weil die Flughöhe sehr niedrig war. Außerdem war das Fahrwerk nicht ganz ausgefahren war“, sagt Graf. Zur Unfallursache – ob Pilotenfehler oder technischer Defekt – konnten weder Graf noch ein Sprecher der Polizeiinspektion etwas sagen. Die Ermittlungen dazu führt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen. Graf weist darauf hin, dass es im vergangenen Jahr bei 58.000 Flugbewegungen „keinen einzigen Luftunfall“ in Speyer gegeben hat. Den letzten Luftunfall gab es im Dezember 2020 mit dem Absturz eines 63-jährigen Hubschrauberpiloten kurz nach dem Start auf dem Flugplatz. Der Flugschüler blieb damals unversehrt.