Erfolgreicher Start in „Bruch“ und „Bierbrunnen“: Am Freitag feierten wieder Gäste in der Schustergasse. Die Pächter sind glücklich und haben einen Plan, wie’s weitergeht.

„Back to the roots“, also „zurück zu den Wurzeln“, war das Motto, mit dem die neuen Kneipen-Pächter Roska Mitkov und Alexander Schkolnji die Wiedereröffnung von „Durchbruch“ und „Bierbrunnen“ in der Schustergasse gefeiert haben. Das sei gut angekommen, berichtet Mitkov. Gerade in den sozialen Medien hätten die Pächter viele Dankesnachrichten erreicht. „Dabei müssen wir uns eigentlich bedanken, dass so viele gekommen sind“, freut er sich. Zur Eröffnung am Freitag seien rund 200 Menschen ins „Bruch“ gekommen, schätzt Mitkov. Im Kellerlokal sei unter anderem zur Musik der DJs „D.I.L.F.“ und Andi Fesser die Nacht durchgetanzt worden. Im Bierbrunnen darüber seien noch am nächsten Morgen um 6 Uhr die letzten Gäste gewesen.

Für die Pächter war’s ein langes Wochenende: Freitagmorgen um 9 Uhr in die Schustergasse, Samstagmorgen gegen 8 Uhr dann wieder daheim. „Kurz geschlafen und um 15 Uhr wieder zurück“, erzählt der 22-Jährige. Aber der Einsatz lohnte sich: „Wir sind super gut klargekommen.“ Noch fehle ihnen etwas die Erfahrung. Aber Gäste hätten es locker genommen, wenn die Bezahlung mal einen Augenblick länger gedauert habe.

Nun blicken die Kneipen-Pächter in die Zukunft. Gemeinsam mit dem ebenfalls neu eröffneten Piercing-Studio „Marels“ gegenüber laufe eine Gutschein-Verlosung in den sozialen Medien. Der „Bierbrunnen“ sei nun bis auf Montag jeden Tag ab 18 Uhr offen – samstags schon ab 17 Uhr. Das Tanzlokal im Keller öffne am Wochenende. Mottos für die Partys seien an manchen Terminen wieder geplant, am kommenden langen Wochenende werde ohne spezielles Motto gefeiert: „Das ist eine Rpck-Kneipe und soll es bleiben.“