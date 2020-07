Eine Spende von 6500 Euro für den Härtefonds Mittagsverpflegung der Stadt Speyer hat Sebastian Däuwel, Inhaber der Speyerer Bäckerei Die Brotpuristen, zugesagt. Hintergrund: Obwohl als politische Hilfsmaßnahme in der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel bis Jahresende von 7 auf 5 Prozent gesenkt ist, will er dies nicht an Kunden weitergeben und dennoch Gutes tun.

Den Preis für ein Brot zeitweise um wenige Cent zu senken, fände er fast albern, so Däuwel. Da gäbe es sinnvollere Verwendungen für das Geld. Die Stadt habe ihm auf Anfrage den Fonds empfohlen, der Kita- und Hort-Kindern aus einkommensschwachen Familien ein warmes Mittagessen ermöglicht. Die Brotpuristen spendeten deshalb im Jahr 2020 pauschal für jeden Monat von Juli bis November 1000 Euro und für den umsatzstärkeren Dezember 1500 Euro – sofern kein weiterer Lockdown komme, der sie betreffe, so Däuwel. „Die Bäckereibranche ist bisher ganz gut durch die Krise gekommen“, sagt er.