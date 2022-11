Am 1. Advent, 27. November, startet Brot für die Welt seine 64. Spendenaktion. Der Eröffnungsgottesdienst der pfälzischen Landeskirche findet in diesem Jahr in der Stiftskirche in Landau statt. Die Aktion steht wie bereits im vergangenen Jahr unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ Dabei stehen insbesondere Projekte im Mittelpunkt, die sich mit den Folgen des Klimawandels befassen. „Die Klimakrise betrifft uns alle, aber sie trifft nicht alle gleich. Wir tragen hier eine besondere Verantwortung. Denn weltweit leiden die Menschen am meisten unter dem Klimawandel, die am wenigsten zu seiner Entstehung beigetragen haben“, erklärt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Im vergangenen Jahr haben die Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz 1,1 Millionen Euro an das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt gespendet.