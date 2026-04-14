695 Sportler aus sechs Ländern, mittendrin die Vertreter des Vereins Shotokan Karate Dojo Spira. Es gab viel Erfreuliches zu vermelden.

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen des Krokoyama/RLP Open, einem hochkarätigen Turnier, das Teilnehmer aus sechs Ländern und insgesamt 695 Sportler anlockte. Im Round-Robin-Format traten Athleten aus verschiedenen Nationen gegeneinander an, wobei jeder Kämpfer jeden anderen herausforderte. Die Sportler des Spira-Teams zeigten beeindruckende Leistungen und erkämpften sich Plätze auf dem Podium. Bedauerlicherweise musste Mica Ekzilmez aufgrund von Fieber seinen Wettkampf frühzeitig abbrechen.

Thore Holzmayr belegte den zweiten Platz in seiner Gruppe mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage. Niels Fritzler, Elias Zwick und David Gutzler überzeugten als Pool-Sieger und gewannen jeweils vier Kämpfe klar. Leider scheiterten sie im Halbfinale.

Beeindruckende Teamleistung

Besonders hervorzuheben ist die Teamleistung von Elias Zwick, Niels Fritzler und David Gutzler, die sich die Bronzemedaille sicherten und damit einen bemerkenswerten Erfolg für das Spira-Team feierten. Das Krokoyama/RKV Open war ein voller Erfolg für den Verein Shotokan Karate Dojo Spira, bot spannende Kämpfe und ein hervorragendes Niveau.