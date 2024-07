Und sie spielen und spielen und spielen: Broken Heart, der längst legendären Coverband aus Harthausen geht es nicht anders als den Rolling Stones. Sie können (und wollen) einfach nicht aufhören, Musik zu machen. Heute startet die Sommertour 2024 beim Karpfenfest in Harthausen.

Drei große Acts stehen für die fünf Jungs im 56. Jahr des Band-Lebens auf dem Programm in der Vorderpfalz. Gerhard Endres (Keyboard, Gitarre), Jürgen Lill (Gitarre, Leadsänger), Karl-Heinz Schreiner (Drums, Gesang), Hermann König (Bass) und Roland Schreiner (Gitarre, Gesang) sind in diesem Jahr so heiß auf die Gigs wie in den Jahrzehnten zuvor. Sie wissen: Ihr Publikum ist ihnen seit den ersten Tagen treu. Die Fans freuen sich immer auf die musikalischen Vollgas-Abende.

Los geht es am Samstag, 6. Juli, 20 bis 24 Uhr, in Otterstadt beim Karpfenfest. Keyboarder Gerhard Endres wohnt schon lange in Gemeinde. Er pflegt die Verbindungen zu verschiedenen Vereinen am Ort. „Dass es jetzt nach Corona klappt mit einem Auftritt bei der Wiederbelebung des Karpfenfestes, freut uns ganz besonders“, sagt Band-Sprecher Karl-Heinz „Charly“ Schreiner im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Fulminantes Heimspiel

Schon eine Woche später, am Samstag, 13. Juli, 20 bis 24 Uhr, sind „Broken Heart“ der Top-Act beim Weingut Kästel in Neustadt-Geinsheim, Gäustraße 9. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Pfälzer Band und Pfälzer Wein im Winzerhofambiente“. Die Band freut sich darauf, wieder einmal in Geinsheim zu sein, wo sie schon anfangs ihrer Karriere Erfolge feiern durften. Karten sind im Vorverkauf für 13 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro beim Weingut erhältlich (www.kaestel-wein.de).

Zum Abschluss der Sommertour haben die fünf Jungs dann ein fulminantes Heimspiel: Wie im vorigen Jahr wird die Band in Harthausen am Samstag, 14. September, die Tabakfestbühne rocken. Los geht es auf dem Gretelplatz im Herzen der Tabakgemeinde bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Wir sind echt riesig stolz, dass sich die ausrichtenden Vereine wieder für uns entschieden haben und wir den Hauptact am Samstagabend bestreiten dürfen. Wir geben wieder unser Bestes“, verspricht „Charly“ Schreiner.

„Handgemachte“ Rockmusik

Broken Heart gelten nach wie vor in der Region als Spezialisten für „handgemachte“ Rockmusik der 1960er- und der 1970er-Jahre. Ihre stilistische Bandbreite reicht von den Bee Gees über Led Zeppelin bis zu Black Sabbath und Joe Cocker. Regelmäßig werden aber auch neue Hits in die Setlist integriert. Es stehen schöne Sommerabende bevor.