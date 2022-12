Neue Chefin am Sozialgericht Speyer: Präsident Johannes Holzheuser ist in gleicher Funktion an das Sozialgericht Mainz gewechselt und von Britta Wiegand abgelöst worden.

Wiegand erhielt die Ernennungsurkunde am Montag aus den Händen von Stephan Gutzler, dem Präsidenten des Landessozialgerichts. Sie studierte nach Mitteilung des Gerichts Rechtswissenschaften an der Universität Trier, legte 2008 ihre zweite juristische Staatsprüfung ab und startete ihre richterliche Tätigkeit am Sozialgericht Mainz. Es folgten Abordnungen an das Bundessozialgericht, Landessozialgericht und Bundesverfassungsgericht. Seit 2018 war die promovierte Juristin Richterin am Landessozialgericht, verbunden mit der Aufgabe der Medienreferentin.

Das Sozialgericht ist das einzige Fachgericht in Speyer. Es ist die Anlaufstelle für Bürger, die sich bei Sozialleistungen wie Rente, Grundsicherung oder Krankengeld ungerecht behandelt fühlen.