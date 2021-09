Am Sonntag Nachmittag wurde in der Kirche St. Otto in Speyer-West ein glänzendes barockes Feuerwerk gezündet. Im zweiten Konzert des Speyerer Musikherbstes von PalatinaKlassik spielte die PalatinaKlassik-Kammerphilharmonie unter Leo Kraemer prachtvolle und populäre Werke der barocken Instrumentalmusik von Bach und Händel. Trompetenglanz wurde in Bachs dritter Ouvertüre für Orchester und „The Musick for the Royal Fireworks“ von Georg Friedrich Händel entfaltet, dazwischen brillierte Robert Frank als Solist im E-Dur-Violinkonzert von Bach.

Unter Leo Kramer wurde der Reiz dieser Stücke stilistisch überzeugend und absolut mitreißend zur Wirkung gebracht.

Im weiteren Verlauf des „Speyerer Musikherbstes“ gibt es – jeweils in der Kirche St. Otto Speyer-West – am Donnerstag, 9. September, um 19 Uhr ein Orgelkonzert von Leo Kraemer mit Werken von Bach (Toccata und Fuge d-moll, Teile der „Kunst der Fuge“), Mendelssohn („Speyerer Präludien“) und Messiaen (aus „Himmelfahrt“), sowie am Sonntag, 12. September, um 16 Uhr eine „Hommage an Ludwig van Beethoven“ mit Chorfantasie (Solist: Robert Leonardy), F-Dur-Violinromanze (Solist: Robert Frank) und C-Dur-Messe. Karten unter Telefon 06232 36225.