Am Wochenende können Briefwahlunterlagen für die anstehende Landtagswahl nicht online beantragt werden. Die Stadtverwaltung Speyer weist darauf hin, dass das „Oliwa“-Online-Portal wegen dringender Wartungsarbeiten von Samstag, 13. Februar, 8 Uhr, bis voraussichtlich Sonntagabend, nicht erreichbar sein wird. Die Verwaltung sei darüber am Freitag kurzfristig vom Betreiber informiert worden. Bürger werden gebeten, die Anträge entweder am Freitag oder erst wieder ab Montag, 15. Februar, über das Portal einzureichen. Es ist verlinkt unter www.speyer.de/briefwahl.