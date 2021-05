Die Welt wartet auf den US-Präsidenten, und in den Countys werden seit Tagen Briefwahlstimmen gezählt. In Speyer gäbe es das nicht, sagt Thomas Berger vom Wahlamt der Stadt im Interview mit Patrick Seiler.

Herr Berger, können Sie es nachvollziehen, warum es in manchen US-Staaten so lange dauert, bis das Briefwahl-Ergebnis da ist?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Auszählstellen für zu große Bereiche zuständig sind, sodass einerseits die Zuleitung der – spät abgegebenen – Stimmen zur Auszählstelle nach Wahlende eine gewisse Zeit benötigt und dass andererseits die einzelnen Auszählstellen eine zu große Menge an Stimmen auszuzählen haben, um dies einigermaßen zeitnah zu schaffen. Gegebenenfalls spielt auch eine höhere Wahlbeteiligung eine Rolle – schließlich bewegt diese Wahl, wie man den Medien entnehmen kann, die ganze USA in besonderem Maße, wahrscheinlich deutlich mehr als sonst.

In Speyer sind die Auszähler ja auch herausgefordert von dem immer höheren Anteil an Briefwählern. Warum klappt es hier trotzdem schnell?

Die Stimmbezirke sind möglichst gleichmäßig auf die Anzahl der Wahlberechtigten angepasst und in ausreichender Anzahl eingerichtet. Insofern waren wir bisher immer gut aufgestellt. Aber auch in Speyer hat der allgemeine Trend zum höheren Anteil an Briefwählern schon zu Veränderungen geführt. So haben wir nach der Wahl 2016 die Anzahl der Briefwahlbezirke von sieben in zwei Schritten auf zehn erhöht. Insbesondere für die Dreifach-Wahl 2019 mit Europa-, Bezirkstags- und Stadtratswahlen war das wichtig.

Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Akzeptanz von Demokratie, dass Bürger den Wahl- und Auszählungsprozess nachvollziehen können?

Wie man in Belarus und in den USA sehen kann, ist dies äußerst wichtig. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. In Deutschland steuert ein eindeutiges Wahlrecht das Entstehen von Wahlergebnissen nach demokratischen Grundsätzen. Wer dies nicht so wahrnehmen kann oder wer Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Auszählungen hat, dem steht es offen, als Wahlhelfer das Prozedere am Wahltag selbst kennenzulernen. Das sind wertvolle Erfahrungen aus erster Hand.

Wird die Landtagswahl im März 2021 wegen Corona eine besondere Herausforderung?

Sicherlich. Wie der Wahltag ablaufen wird, ist derzeit schwer planbar. Soweit eine Urnenwahl stattfindet, wird dies schon wegen der Hygienevorschriften zu einem erheblichen Mehraufwand im Wahllokal führen und so auch für die Wähler Wartezeiten bedeuten. Wie gewohnt kann der Wahlgang in einer Pandemie jedenfalls nicht ablaufen. Ein Betrieb des Wahlbüros im Rathaus wie in den Vorjahren als besonderer Service ist hinsichtlich der Hygienevorschriften ebenfalls schwer vorstellbar: Die Beantragung der Briefwahl und die Ausstellung und Übermittlung der Unterlagen wird vorrangig ohne persönlichen Kontakt erfolgen müssen. In jedem Fall wird die Anzahl der Briefwähler erheblich steigen, was ebenfalls besondere Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir sind optimistisch, dass wir organisatorische Strategien finden, um das Ergebnis noch am Wahlabend zügig feststellen zu können.