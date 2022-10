Der 2021 neu gewählte Vorstand des Briefmarkensammlervereins (BSV) hat auf der Jahreshauptversammlung in der vorigen Woche über die schwächelnde Aktivität in der Corona-Zeit informiert. Der BSV will nun in die Offensive gehen. Vor allem am Außenauftritt will der Verein einiges verändern und ist bereits aktiv geworden.

Markus Steuerwald, der neue Erste Vorsitzende des 2021 neu gewählten BSV-Vorstands, musste auf der Jahreshauptversammlung am Dienstag, 11. Oktober, zunächst über die „leider coronabedingt stark reduzierten Aktivitäten des Vorjahres“ berichten, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Ansonsten hat der BSV bei dem Treffen im Kolpingheim Speyer nach vorne geblickt: Die Qualität der Vereinszeitschrift „Speyerer Bote“ sei unter anderem in den Punkten Druck und Beiträge bereits „stark verbessert“ worden.

Jugendgruppe sucht Nachwuchs

Der Internet-Auftritt sei ebenfalls neu aufgesetzt und beispielsweise der Anbieter gewechselt worden. Für den Verein relevant ist auch der Nachwuchs: Die Jugendgruppe, „die durchaus neue Mitglieder brauchen könnte“, wird derzeit von Anja Stähler geleitet und ist gerade umgezogen, in einen Raum der Lebenshilfe.

Der 1907 gegründete BSV plant für die Zukunft „eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit“ und will jährlich mindestens drei Fachvorträge sowie ein Philatelistisches Quiz an den Vereinsabenden im Kolpingheim – jeden zweiten Dienstag im Monat, im Juli am ersten Dienstag – anbieten. Das erste Quiz ist für den 8. November geplant.

Im Netz



Der rundum erneuerte Internetauftritt ist abrufbar unter www.bsv-speyer.de

.