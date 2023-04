Der Verkehrsverein Speyer als Veranstalter des Brezelfests vom 6. bis 11. Juli fordert Vereine, Gruppen und Initiativen aus Speyer, dem Umland und auch über die Region hinaus auf, sich am großen Brezelfestumzug am 9. Juli zu beteiligen. „Jeder kann seine Ideen vorstellen“, so Dennis Peterhans vom Verkehrsverein. Die Anmeldefrist ende am 5. Mai. Zu beachten sei, dass nur eine begrenzte Anzahl Beiträge zum Zuge kommen könnten, „um einen angemessenen zeitlichen Ablauf und die Sicherheit der Teilnehmer wie der Helfer“ zu gewährleisten. Mit der Teilnahme am Festzug könne jeder seine Verbundenheit mit der Stadt zum Ausdruck bringen. Der Verkehrsverein appelliert zudem an Vereine aus Speyer und dem Umland, sich als Fahnen- oder Festzeichenträger zu beteiligen. Sie könnten sich in Vereinskleidung oder in Trikots präsentieren und dadurch die eigene Vereinskasse auffüllen. Weitere Infos bei den Festzugorganisatoren Dennis Peterhans unter Telefon 0152 54161778 und Benjamin Begner unter Telefon 0170 3016165 oder per E-Mail: info@verkehrsverein-speyer.de. Anmeldeunterlagen im Netz unter www.speyerer-brezelfest.de.