Seit mehr als zehn Jahren stattet Claudio Cantali als freundliche Spinne aus Speyer kranken Kindern einen Besuch ab. Mit ganz vielen Genesungswünschen und Geschenken im Gepäck hat er die beim Brezelfestumzug schwer an den Beinen verletzte zwölfjährige Mia in der Ludwigshafener BG-Klinik besucht. „Die kleine Kämpferin war total überrascht und hat gleich gelächelt“, sagt er. „Ich habe ihr Mut und Kraft zugesprochen und gesagt, dass ganz viele Leute an sie denken“, erzählt „Spider-Man“. Der Unfall habe auch ihn sehr mitgenommen, erzählt Cantali. „Ich habe mir danach Gedanken gemacht, wie man helfen kann und versucht, Kontakt aufzunehmen.“ Über die sozialen Medien gelang das, auch die Eltern habe der Besuch gefreut.

Mindestens für einen Moment war mit Süßigkeiten und allerlei Spiderman-Geschenken der Unfall vergessen. Die „freundliche Spinne aus Speyer“ will Kontakt zur Familie der Verletzten halten: „Wenn sie einen Herzenswunsch hat, versuche ich, diesen zu erfüllen.“ Und auch ein weiterer Superheld sprach der Zwölfjährigen Mut zu: Michael Bauer, der „Superman aus Speyer“, schaute ebenfalls in der Klinik vorbei. Sie sei „ein sehr tapferes und starkes Mädchen, welches Kampfgeist besitzt und nicht aufgibt“, schreibt er auf Instagram. Und übermittelt eine sehr gute Nachricht: „Sie macht sehr gute Fortschritte und kommt diese Woche Freitag, wenn alles gut läuft, nach Hause.“