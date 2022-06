Für den Brezelfestumzug am Sonntag, 10. Juli, werden noch Fahnen- und Festzeichenträger gesucht. Zirka 100 bis 120 Personen sind laut dem Verantwortlichen Dennis Peterhans notwendig. Fahnen und Festzeichen werden am Veranstaltungstag ab 11 Uhr am THW-Einsatzfahrzeug in der Burgstraße ausgehändigt. Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße und endet wie gehabt am Festplatz. Als Belohnung für die aktiven Träger gibt es ein Taschengeld von 20 Euro.