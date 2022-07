Traumwetter ist pünktlich zum 83. Umzug der 112-jährigen Brezelfest-Geschichte am Sonntag eingetroffen. Rund 1800 Teilnehmer sind laut Verkehrsverein mit Wagen, per Rad und zu Fuß von der Burgstraße zum Festplatz gezogen. Die Polizei schätzt 16.000 Begeisterte am Straßenrand. Dass der Umzug kürzer ist als sonst, trübt die Stimmung nicht.

„Humba Humba Täterä“ schallt es vom Traktor der TSV-Handball-Kobras durch die Burgstraße, und alle singen mit. Es ist noch eine Stunde bis zum Start des ersten Brezelfestumzugs nach zwei Jahren Zwangspause. Manfred Weinstein hat es sich hinter dem Gartenzaun mit Nachbarn gemütlich gemacht. „Wie früher“, freut er sich über den ungewöhnlichen Trubel auf der Straße.

„Nicht zu warm und nicht zu kalt“, beschreibt Irma Dürr vom Dußlinger Trachtenverein ideale Bedingungen für den Festumzug. Schließlich trägt sie als Braut eineinhalb Kilogramm auf dem Kopf. „Zur Hochzeit gab es die Krone, danach die Haube“, erklärt sie Sitten früherer Zeiten. Knapp 30 Mitglieder sind zum Speyerer Brezelfest mitgekommen – froh, wieder dabei zu sein.

„Es wurde Zeit“

Mit 74 Zugnummern ist der Umzug kürzer als sonst, aber mindestens so stimmungsvoll wie vor der Pandemie. 2019 gab es mit 14.000 auch weniger Zaungäste. „Es wurde Zeit“, sagt Uwe Steinmann. Er organisiert die Spielgemeinschaft Hockenheim, Wiesloch und Bruchsal: Auf der Bahnhofstraße spielen fast 50 Instrumentalisten wenig später den Marsch, der schon auf dem ersten Münchner Oktoberfest ertönte.

Ein Dutzend Tanzmäuse des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Oggersheim tanzen sich mitten auf der Straße warm. „Wir sind aus der Übung“, sagt Martina Florschütz-Ertin von der Werkstattleitung. Das reine Glück strahlt Bewohnern und Mitarbeitern der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt aus den Augen, als sie zu „So ein schöner Tag“ vom Festwagen der Gönnheimer Feuerwehr in die Maximilianstraße einbiegen.

Coole Feuerwehrleute

Raphael (11) und Felix (10) nehmen zum ersten Mal für die Speyerer Jugendfeuerwehr teil. „Cool“, ist ihr Eindruck. Cool wird es auch für die Besucher, wenn von ihrer Gruppe im 300-Meter-Abstand „Wasser marsch“ auf Kommando angesagt ist. Abkühlung könnte Julia Holstein gut tun: Erstmals gehört sie zu den Fahnenträgern. „Beschallt von vorne und hinten bleibt die Stimmung auf dem Höhepunkt“, sagt sie.

Umzugsteilnehmer aus Speyers Partnerstadt Ravenna peitschen auf die Straßen, eine der sieben Musikkapellen hat immer ein Lied auf den Lippen. Eckhard Kriegs Fanfarenzug Rot-Weiß führt den Umzug an, vor der „Zugente“ als traditioneller Abschluss dreht der Rockmusikerverein mit Monji ElBeji am Mikro kräftig auf. „Ein großer Spaß“, schildert Petra Kindsvater die Stimmung auf dem Festwagen. Davon gibt es 30 im Zug. Einer kommt mit 45 Otterstadter Fasnachtern. „Endlich wieder Leben“, genießt Mitglied Markus Neubauer den „Besuch bei Freunden“.

Spiderman winkt aus dem Auto, Helmut Kohl von Axel Elferts Jeep. „Brezelfestwetter“ jubelt er und alles jubelt zurück – fast alles: Für sie sei es der letzte Umzug gewesen, sagt eine Seniorin. „Zu viele Abgase, zu wenig Umweltschutz und keine Pferde“, nennt sie Kritikpunkte.