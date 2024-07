Schock beim Brezelfestumzug: Ein zwölfjähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei zwischen zwei Wagen eingeklemmt worden. Sie verletzte sich schwer an den Oberschenkeln. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Festplatz.

Die Polizei berichtet auf RHEINPFALZ-Nachfrage von einem Verkehrsunfall zwischen zwei Festwagen in Höhe Domplatz/Steingasse, bei dem die Beine eines zwölf Jahre alten Kindes eingequetscht worden seien. Der Unfall ereignete sich also kurz vor dem Auflösungspunkt des Umzugs am Festplatz. Warum es dazu kam, ist noch nicht klar. Die Zwölfjährige saß demnach auf einem der Umzugswagen, als der dahinter fahrende Wagen aufgefahren sei. Dabei habe sie sich schwer an den Oberschenkeln verletzt. Sie sei von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfallort war abgesperrt. Foto: crash 24

Nach Auskunft des Verkehrsvereinsvorsitzenden Uwe Wöhlert wurde der Festzug bei Wagen-Nummer 47 gestoppt. „Das ist für jeden Veranstalter der Super-Gau“, sagt Wöhlert auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Vor dem Café am Museum ist es passiert“, schildert er den Unfallhergang. Seine Gedanken richteten sich an die Verletzte, deren Eltern bei Redaktionsschluss noch nicht erreicht worden waren.

Zustand bei Abflug stabil

„Ein solches Ereignis erlaubt es nicht, den Brezelfest-Umzug zu Ende zu führen“, erklärt Wöhlert die Entscheidung, den Zug sofort nach dem Unfall zu stoppen. Nach seinen Informationen und Auskunft der Polizei schwebt die Verletzte nicht in Lebensgefahr. „Ihr Zustand war bei Abflug des Rettungshubschraubers stabil“, so ein Polizei-Sprecher. Ob Unachtsamkeit oder ein Fahrfehler Unfallursache war, sei noch nicht erwiesen. Nach Polizeiangaben ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Bei Zugnummer 47 wurde abgebrochen. Foto: Lenz

Der Verkehrsverein hat die teilnehmenden Gruppen demnach gebeten, den Heimweg anzutreten, die Wagen zu verlassen und stehenzulassen. Die Fahrzeuge wurden über Nebenstraßen wie die Kleine Pfaffengasse ausgeleitet, berichtet Wöhlert von Auswirkungen, die einen großen Schatten über das Volksfest legen. Nach Wöhlerts Einschätzung haben am Sonntag rund 30.000 Besucher die Zugstrecke in Speyer gesäumt.

Umzug wird zur Nebensache

Der traditionelle Umzug sollte fröhlicher Höhepunkt des Brezelfests werden. Zuschauer und Mitwirkende waren vor dem Startschuss am Mittag in der Friedrich-Ebert-Straße eigentlich guter Dinge.

Als Zugleiter Dennis Peterhans zum Startschuss aufrief, setzte sich der Brezelfest-Umzug um 14 Uhr mit Brezelkönigin, Stadträten, Peitschen knallenden Ravennaten, Jubilare, Institutionen und Vereine in Bewegung. Sie freuten sich auf fröhliches Treiben auf den Speyerer Straßen. Schornsteinfeger oder Brezelkanoniere aus Kirchhellen: Das alles geriet nach dem Unfall zur Nebensache. „Wir wünschen dem Mädchen, dass es bald wieder gesund ist“, sagt Wöhlert.