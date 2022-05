Einen guten Freund des Verkehrsvereins Speyer (VVS) und einen Künstler mit Erfahrungsschatz hat der Serviceclub Round Table in diesem Jahr als Gestalter des Brezelfestbildes 2022 gewonnen. Johannes Doerr hat einen farbenfrohen Blickfang geschaffen und sogar eine positive Wendung in der Brezelfestplanung vorhergesehen.

Das Riesenrad sticht hervor auf der 60 mal 60 Zentimeter messenden Leinwand. Als Doerr dieses zwischen Dom, Flaggen in den Stadtfarben rot und weiß, Brezel und Bierkrug in Szene setzte, war Marktmeister Franz Hammer noch fieberhaft auf der Kontaktsuche zu Anbietern des Fahrgeschäfts. Wenige Tage vor der Präsentation des Bildes war es vakant – am Freitag tat VVS-Vorsitzender Uwe Wöhlert kund: „Wir haben ein Riesenrad gefunden.“

Doch nicht nur dieses Element verströmt die Lebensfreude, die – wie Round-Table-Präsident Daniel Lutz betonte – ohne Fest schmerzlich vermisst wurde. „Ich habe versucht, die Fröhlichkeit mit der Farbe zu verbinden“, so Doerr. Die Symbole des Fests, gepaart mit freundlichen Farben, bei denen gelb und hellblau hervorstechen, kamen im VVS und bei den Round Tablern an.

Acryl als Material

Auch Acryl ist es wieder geworden, wie bei Doerrs erstem Brezelfestbild 1998. Die Aquarelle, die er ebenfalls einreichte, konnten sich nicht durchsetzen. 1662 Euro hat das Bild des 1953 in Bolanden geborenen Künstlers, der Schriftsetzer gelernt hat und im Druckgewerbe tätig war, damals eingebracht. Die GBS hat es seither in ihrem Besitz.

Davon, dass der Betrag bei der Versteigerung am Brezelfestmontag 2022 höher ausfallen wird, gehen die Initiatoren aus. Mit Buttons (2 Euro), Ruppertsberger Riesling von Bassermann-Jordan (eine Kiste zu 70 Euro, erhältlich bei Intersport Scheben und allen Round Tablern) und Lithographien (20 Euro, erhältlich bei Sakul) soll der Betrag unterfüttert werden. Gefördert wird 2022 ein Musikprojekt der Musikschule und der Woogbachschule.