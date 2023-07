Leon Kegler (13) hat’s gepackt. Vom aufsatzschreibenden Schüler wurde er zum Verfasser eines eigenen Büchleins. „Die Goldene Brezel“ heißt seine Geschichte, in der nur die echte Berzel-Brezel echte Zauberkräfte enthält, wenn es um Hunger und Armut und Wohltäter-Geschichten geht. Im vergangenen Jahr beim Frühschoppen hat Leon sie mit zitternder Hand, aber fester Stimme vorgetragen. Der Verkehrsverein war begeistert. So sehr, dass er mithilfe von Sponsoren die Geschichte als kleines Büchlein herausgab. Zwei Euro pro Exemplar berappten zahlreiche Gäste am Montag im Biergarten „Zum Schwarzwaldmädel“ gerne und erhielten dafür sogar ein Autogramm des jungen Autors.

„Es ist schon ein schönes Gefühl, unterschreiben zu können. Normalerweise sieht man das nur bei anderen“, sagte der Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums. Der dortige Förderverein soll vom Verkauf auch profitieren. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichte so einschlägt“, so Leon. Nach wenigen Minuten war der Karton mit den zum Frühschoppen vorbereiteten Exemplaren leer. Die Gesamtauflage beträgt 3500 Stück. Am Verkaufsstand des Verkehrsvereins auf dem Brezelfest sind noch Bücher erhältlich.