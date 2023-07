Zum Brezelfest von Donnerstag bis Dienstag kommen auch wieder Zehntausende Gäste nach Speyer. Wie die am besten in die Stadt und wieder hinaus kommen – und was alle Festbesucher während der Feiertage auf den Straßen und Plätzen unterlassen sollten.

Eröffnet wird das Brezelfest am Donnerstag mit dem Festumzug vom Altpörtel über die Maximilianstraße und den Domplatz bis aufs Festgelände. Deshalb wird der Busverkehr von 17 bis zirka 18.30 Uhr ab dem Postplatz umgeleitet. Im Einmündungsbereich Klipfelsau/Industriestraße wird zudem eine Haltestelle für die Linienbusse mit Brezelfest-Fahrplan eingerichtet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Außerdem können am Sonntag einige Bushaltestellen im Bereich der Innenstadt nicht bedient werden. Grund dafür sind Straßensperrungen wegen des Sonntagsumzugs.

Wer mit dem Auto anreist, wird über das Parkleitsystem zu den Besucherparkplätzen geführt. Als solche stehen der Parkplatz am Naturfreundehaus, der Parkplatz am Technik-Museum und das Parkgelände am Bademaxx zur Verfügung.

Sonntagsumzug und Straßenlauf

Der Brezelfestumzug am Sonntag stellt sich in der Burg- und teilweise in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Dieser Straßenzug wird daher ab 8 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Der Umzug beginnt gegen 13.30 Uhr und führt über Friedrich-Ebert-Straße – Wormser Landstraße – Hirschgraben – Bahnhofstraße – Postplatz – Maximilianstraße und Domplatz zur Industriestraße/Karl-Leiling-Allee. Die Umzugsstrecke wird spätestens um 13 Uhr gesperrt. In dem Bereich, in dem sich der Umzug aufstellt, sowie entlang der Zugstrecke gilt Haltverbot.

Wegen des ebenfalls am Sonntag ab 12 Uhr stattfindenden Brezelfest-Straßenlaufs (Hauptlauf) wird überdies die Laufstrecke Maximilianstraße – Große Himmelsgasse – Johannesstraße – Armbruststraße – St.-Guido-Stifts-Platz – Hirschgraben – Bahnhofstraße – Postplatz – Maximilianstraße ab 11.30 Uhr für den Individualverkehr gesperrt.

Glasflaschen und Branntwein sind tabu

Fahrradfahrer werden gebeten, ihre Gefährte auf dem eigens ausgewiesenen Zweiradparkplatz im Sackgassenbereich der Karl-Leiling-Allee und nicht im Bereich der Klipfelsau/Treppenaufgänge (Notausgänge) abzustellen. Schwerbehinderten mit Parkausweis stehen am Sonntag mit dem Domgartenparkplatz, der Großen Pfaffengasse, der Großen Himmelsgasse, dem St.-Guido-Stifts-Platz und der Mühlturmstraße Behindertenparkplätze direkt an der Umzugsstrecke zur Verfügung. Im Bereich des Rathauses steht dann ein abgesperrtes Areal für diese Personengruppe und deren Begleitpersonen zur Verfügung mit einer behindertengerechten Toilette im Kulturhof.

Überdies hat die Verwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach während des Brezelfests in großen Teilen des östlichen Stadtgebiets das Mitführen und der Verzehr von branntweinhaltigen Getränken und selbst hergestellten alkoholischen Mixgetränken verboten ist. Ebenso untersagt ist das Mitführen von Glasflaschen. Wer mit solchen oder mit verbotenen Getränken erwischt wird, wird kostenpflichtig verwarnt, die Getränke und Flaschen werden konfisziert. Grund dafür sei, dass es in den vergangenen Jahren während des Brezelfests immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen betrunkenen Festbesuchern gekommen ist. Das Verbot von Glasflaschen wird damit begründet, dass solche ein hohes Verschmutzungs-, Gefährdungs- und Verletzungspotenzial hätten.