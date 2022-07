Am Donnerstag um 16 Uhr beginnt das Brezelfest. Bis Dienstag wird auf dem und um den Festplatz gefeiert. Das ist in der Stadt nicht ohne Verkehrsbeschränkungen möglich.

Schon für den Auftakttag ist ein kleiner Festumzug vom Altpörtel über die Hauptstraße und den Domplatz bis auf das Festgelände angesetzt. Dafür wird nach städtischer Mitteilung der Busverkehr von 17 bis circa 18.30 Uhr ab dem Postplatz umgeleitet. Der große Brezelfestumzug am Sonntag bringt weitergehende Einschränkungen mit sich. Bereits ab 8 Uhr wird demnach der Bereich in der Burgstraße und Friedrich-Ebert-Straße gesperrt, in dem sich die Teilnehmer aufstellen. Die gesamte Umzugsstrecke durch Bahnhof- und Maximilianstraße bis zum Festplatz wird spätestens um 13 Uhr bis ungefähr 17 Uhr gesperrt. Die Straßen, durch die sich ab 12 Uhr der Brezelfestlauf schlängelt, sind zudem ab 11.30 Uhr dicht: Maximilianstraße, Große Himmelsgasse, Johannes- und Armbruststraße, Guido-Stifts-Platz, Hirschgraben, Bahnhofstraße und Postplatz.

Parkplatzsuchende erhalten laut Stadt „über das Parkleitsystem die notwendigen Informationen und werden zu den ausgewiesenen Besucherparkplätzen geführt“. Es handelt sich dabei um den Parkplatz am Naturfreundehaus (kostenpflichtig), am Technik-Museum und am Bademaxx mit in der Summe mehr als 2000 Stellflächen. Schwerbehinderte mit entsprechendem Parkausweis dürfen ihr Auto am Sonntag auf den Domgarten-Parkplatz und entsprechende Flächen in der Großen Pfaffengasse, Großen Himmelsgasse, am St.-Guido-Stifts-Platz und in der Mühlturmstraße stellen. Den Umzug können diese Personen in einem abgesperrten Bereich vor der Maximilianstraße 12 verfolgen.

Besondere Bushaltestelle

Nach der Erfahrung früherer Brezelfeste wird laut Stadt an den sechs Tagen der Verkehr im Bereich rund um den Festplatz geregelt. So wird im Einmündungsbereich Klipfelsau/Industriestraße eine Haltestelle für Linienbusse eingerichtet, von der in der Nacht auf Freitag bis 0.07 Uhr und in den anderen Nächten bis 1.45 Uhr innerhalb Speyers und bis 2.07 Uhr nach Mechtersheim Busse fahren.

Ein Taxistand befindet am Ende der Steingasse zur Klipfelsau. Für Fahrräder wird ein Areal im Sackgassenbereich der Karl-Leilling-Allee reserviert. Drahtesel dürfen laut Stadt nicht an den Festplatz-Treppen abgestellt werden, da diese Notausgänge seien. Wie berichtet, fahren auch Sonderzüge zum Fest, wobei der Bahnhof in der Umzugszeit nicht per Auto erreichbar ist.