Vom 7. bis 12. Juli wird auf dem Festplatz das Brezelfest gefeiert. Der Betrieb beginnt am Donnerstag um 16 Uhr. Freitags bis sonntags ist der Platz von 14 bis 2 Uhr geöffnet, montags ab 12 Uhr und dienstags von 14 bis 1 Uhr. Der Festumzug setzt sich am Sonntag, 13.30 Uhr, im Bereich Burg-/Friedrich-Ebert-Straße durch Bahnhof- und Maximilianstraße zur Klipfelsau in Bewegung. Letztes Glanzlicht ist am Dienstag, 22.30 Uhr, ein großes Feuerwerk.

Gemälde für guten Zweck

Punkt 12 Uhr am auch als „Tag der Betriebe“ ausgewiesenen Brezelfest-Montag, 11. Juli, beginnt die Versteigerung des diesjährigen Brezelfest-Bildes. Es stammt zum zweiten Mal nach 1998 von Johannes Doerr. Ein erstes Gebot ist seit der offiziellen Präsentation vor einigen Wochen nach Auskunft des Geschäftsführers der Verkehrsverein GmbH, Claus Rehberger, nicht eingegangen. Engagiert wurde Doerr vom Speyerer Serviceclub Round Table, der sich traditionell um die Benefiz-Aktion kümmert. Bis zur Versteigerung, die vom Präsidenten Daniel Lutz geleitet wird, ist das Kunstwerk im Schaufenster des Sportgeschäftes Sakul in der Maximilianstraße zu sehen. Erhältlich sind Lithografien (20 Euro), der Brezelfestwein mit dem Bild als Etikett (Karton zu 70 Euro) sowie Buttons mit dem Motiv (2 Euro). Der Gesamterlös fließt in ein Kinder-Projekt der Musikschule Speyer.