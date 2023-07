Preisverdächtig war der Einsatz der Mitwirkenden beim Brezelfestumzug am Sonntag. Traditionell wurden am Montag Preise vergeben. Die Domguggler brachten alle auf Betriebstemperatur, wie Jury-Sprecher Klaus Steckmann betonte. Dafür gab’s den ersten Preis bei den Musikgruppen und 200 Euro. Auf dem Siegerpodest bei den Fußgruppen landete der Trachtenverein Dußlingen (300 Euro). „Wunderschöne Trachten, die in einem Kopfschmuck endeten, der es bei dieser Hitze wahrlich in sich hatte“, so Steckmann. Die Speyerer Jugendfeuerwehr beeindruckte in der Kategorie Festwagen am meisten. Auf den Siedepunkt gebracht wurde die Stimmung, dann mit eigenen Strahlrohren wieder gelöscht – eine perfekte Kombination, meinte die Jury. Sonderpreise gab’s auch: der Windsurfclub und der Freundeskreis Ravenna profitierten.