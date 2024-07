Höher, schneller, weiter. So lautet zusammengefasst die Leidenschaft von Brezelkönigin Lea I. Und die kann sie bei den zahlreichen Fahrgeschäften auf dem Brezelfest so richtig ausleben. Weshalb die Hoheit gerne Kopf steht und was sie gegen Geister hat, erzählte sie beim Festplatz-Check mit der RHEINPFALZ.

Station eins: die Knödelgaudi. Klingt witzig. Die Knödel werden bei diesem Wurfspiel auf dem Festplatz durch schaumige Bälle ersetzt, die gut in der Hand liegen. Vier von sechs passgenau