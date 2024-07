Nach dem Besuch auf dem Brezelfest stellt sich für Nachtschwärmer die Frage: Wie heimkommen? Ein Möglichkeit ist Busfahren. Das Angebot ist mit Abfahrtszeiten bis nachts ausgeweitet worden. Eine Fahrt im Nachtbus.

Wie nah die Gegensätze beieinander liegen. Es ist still an der Bushaltestelle an den Flugzeugwerken. Immer wieder trägt der Wind aber die Musik vom Brezelfest herüber. Die Feier ist an