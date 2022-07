„Aus polizeilicher Sicht ist die Bilanz des Festwochenendes positiv.“ Diese Einschätzung gaben die Beamten am Mittwoch nach dem Brezelfest ab. Sie berichteten von vielen Besuchern, vielen Kontrollen und einigen „Treffern“ – unter anderem bei einem Dieb, der für Taten über den Festplatz hinaus in Frage kommt.

Sieben Körperverletzungen – und damit drei weniger als beim zuvor letzten Fest im Jahr 2019 – stehen laut Polizei in der Bilanz. In zwei Fällen habe es sich dabei um sogenannte Gewalt in engen sozialen Beziehungen gehandelt. „In den restlichen fünf Fällen gerieten die Beteiligten aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem Kontrahenten in Streit, der schließlich in Faustschlägen ins Gesicht ausartete“, heißt es. Keines der Opfer habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. In zehn Fällen hätten die Beamten Schlimmeres verhindert, weil sie bei je fünf Zusammenstößen und Vandalismus-Vorfällen eingeschritten seien. An den sechs Tagen hätten sie 17 Platzverweise erteilt und zwei Personen in Gewahrsam genommen.

Darüber hinaus habe es am Freitagabend eine Jugendschutz-Kontrolle in Zusammenarbeit mit der Stadt gegeben. Von 15 Kontrollierten hätten mehrere illegal mitgeführte Zigaretten und Alkoholika vernichten müssen. Am Domplatz sei zudem ein 30-Jähriger aufgegriffen worden, der wegen Cannabis-Geruchs aufgefallen sei. Bei seiner Durchsuchung seien sechs Gramm Amphetaminpaste und 0,3 Gramm Marihuana gefunden worden.

Hochwertiges E-Bike ist weg

Auch die Anzahl der Eigentumsdelikte auf dem Brezelfest war laut Polizei rückläufig. 2019 seien noch 17 Fälle aktenkundig geworden, diesmal zehn. Neben Diebstählen von Rucksäcken, Geldbeuteln oder Mobiltelefonen sei ein am Samstagabend weggekommenes hochwertiges E-Bike eine auffällige Beute gewesen. Leider habe Gelegenheit Diebe gemacht, so die Beamten: „Wiederholt wurden private Gegenstände auf Tischen oder Sitzbänken abgelegt, sodass Gelegenheiten für Diebstähle bestanden.“

Als Fahndungserfolg werten die Beamten die Überführung eines 32-Jährigen auf dem Fest, der für mehrere Diebstähle verantwortlich sein soll. Am Donnerstag, 23.30 Uhr, sei er mit dem Mobiltelefon aus einer gestohlenen Handtasche in der Nähe des Naturfreundehauses aufgegriffen worden. Die Tasche sei noch verschwunden. Am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr sei derselbe Mann in einen Pizzastand eingedrungen und durch einen Zeugen verscheucht worden, so die Polizei. „Zuvor hatte er mit seinem Mittäter (26) ein Mobiltelefon auf dem Festgelände entwendet, welches vom Handybesitzer geortet wurde.“

Handtasche entrissen

Als der Mann danach erneut kontrolliert wurde, sei bei ihm ein vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt worden. Am Mittwochmorgen, 0.50 Uhr, sei er wieder auffällig geworden, als er im Vorbeigehen die Handtasche einer Besucherin entriss. Zwei Frauen hätten ihn verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann habe sich dagegen nicht gewehrt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei der Verdacht aufgekommen, dass er für weitere Diebstähle in Betracht kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen hochwertiger Ferngläser der Marken „DDOptics“ und „Steiner“, für die der Verdächtige keinen Eigentumsnachweis vorgelegt habe. Zeugen können sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden. Anzeigen sind auch unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ möglich.