Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da anknüpfen, wo der Vorgänger aufgehört hat, wollen die neuen Festwirte im großen Brezelfest-Zelt. Dieses machte den Anfang beim Aufbau für das größte Volksfest am Oberrhein 2022. Inzwischen hat der Festplatz Gestalt angenommen. Auch nach drei Jahren war noch Routine spürbar. Ein Zuckerschlecken ist der Aufbau von mehr als 100 Betrieben dennoch nicht.

Viel Energie hat Franz Hammer in seinem letzten Jahr als Marktmeister in die Suche nach einem Riesenrad für das Brezelfest gesteckt. Das Resultat überragte schon am Montag,