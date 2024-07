Das gut besuchte Brezelfest hat – vom Unfall am Sonntag mit einem Umzugswagen abgesehen – bisher eine im Vergleich zu früheren Jahren überschaubare Einsatzbilanz für die Speyerer Polizei mit sich gebracht. Zu den drei bereits gemeldeten Körperverletzungen ist über das Wochenende ein viertes Delikt dieser Art gekommen, so Polizei-Sprecherin Valerie Jakob auf Anfrage. Am Sonntag, 23.10 Uhr, habe ein 43-Jähriger versucht, einen 35-jährigen Festbesucher mit einem Bierkrug zu schlagen und ihm anschließend einen Kopfstoß zu verpassen. „Beide Angriffe konnten abgewehrt werden“, heißt es im Bericht. Der 35-Jährige und ein 30-jähriger Helfer hätten den Angreifer dann zu Boden gebracht und sich dabei leicht verletzt. Der nicht zu beruhigende 43-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden.

Außerdem seien je eine Streitigkeit und ein Randalierer gemeldet worden. Weitere Fälle in der Zwischenbilanz zum noch bis Dienstagabend laufenden Fest sind zwei sexuelle Belästigungen und drei Strafanzeigen wegen Diebstahlsdelikten. „Entgegen der Vorjahre wurden bei der Polizei Speyer bislang keine Diebstähle von Fahrrädern beanzeigt“, so Jakob. Die Beamten sind an allen Tagen auf dem Festplatz präsent und haben gemeinsam mit städtischen Mitarbeitern auch sogenannte Jugendschutz-Kontrollen veranlasst.