Fanfaren, Festzelt, Fassbier: Die Kombination von Speyerer Tradition mit der Kunst des Peitschenknallens aus der italienischen Partnerstadt Ravenna begeisterte beim Auftakt des Brezelfests am Donnerstagabend. Gelernt wurde dabei zudem: Die Domstadt ist kein Einzelfall.

Das größte Volksfest am Oberrhein läuft nun bis Dienstag. Veranstalter ist der Verkehrsverein Speyer (VVS). Den Namen „Brezelfest“ muss er sich teilen: mit Kirchhellen, einem Stadtbezirk von Bottrop, wo ebenfalls gefeiert wird. Weil’s den Pfälzern aber im Blut liegt, wurde aus der Not eine Tugend gemacht: Sie haben schon vor gut 20 Jahren eine Partnerschaft mit Kirchhellen begründet. Eine Delegation von rund 100 Gästen aus dem Ruhrgebiet reist am Freitag an.

Einmarsch auf dem Festplatz: Schon zum Brezelfest-Auftakt dominierten Dirndl und Lederhosen das Bild. Fassbieranstich von Monika Kabs. Einmarsch mit Festzeichen.

Beim Umzug am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf viel Aktion auf der Lauffläche freuen, sicherte der Vorsitzende des VVS, Uwe Wöhlert, mit Blick auf die aufgeweckte Abordnung zu. Bis dahin steht der Festplatz nicht still. Wichtig für den Verkehrsverein: die Dirndl-Revival-Party im Festzelt (Samstag, 18 Uhr), die an den Dirndl-Weltrekord vor elf Jahren erinnert. Die Nacht in Tracht schließt sich an. An drei Standorten gibt es das ganze Fest über Live-Musik: im Zelt, im benachbarten Musikbiergarten und bei der Weinkiste in der Mitte des Platzes. Diese endet jeweils um 24 Uhr.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gab die Aufgabe des Fassbieranstichs nach dem Eröffnungsumzug an Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) weiter – quasi als kleiner Einstieg in die Übernahme der Amtsgeschäfte während der für Oktober angekündigten Schwangerschaftspause der OB. Am Freitag öffnen die Schausteller um 14 Uhr ihre Angebote.