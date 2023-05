Für das Amt der Brezelkönigin des Speyerer Brezelfestes vom 6. bis 11. Juli sind bis zum Fristende am Montag, 0 Uhr, acht Bewerbungen beim Verkehrsverein Speyer eingegangen. Die Vorsitzende des Dirndl-Lederhosen-Komitees (DLK), Christiane Köhler, war mit der Resonanz zufrieden. „Die Frauen haben sich Zeit gelassen, aber jetzt freut es mich sehr, dass sich tatsächlich so viele an die Bewerbung gewagt haben“, sagte sie am Dienstag auf Nachfrage. Eine Anwärterin hatte erst kurz vor Mitternacht ihre Entscheidung getroffen. Der Vorstand des DLK, der die Wahl der Brezelkönigin im Jahr 2017 aus der Taufe gehoben hat, ist bereits zum Sichten der Unterlagen zusammengekommen. Nun muss in der ersten Juni-Woche eine Jury aus Mitgliedern des DLK sowie des öffentlichen Lebens der Stadt die schwere Aufgabe bewältigen, fünf Bewerberinnen auszusortieren. Nur drei Frauen gehen ins Rennen um die Krone. Gewählt wird die dritte Brezelkönigin am Brezelfest-Samstag, 8. Juli, im Festzelt. Abstimmen dürfen die Besucher per App.