Falsch abgestellte Fahrräder haben beim Brezelfest für Sorgenfalten beim Katastrophenschutz gesorgt. Fahrräder waren in vielen Fällen an Absperrungen von Zufahrten festgemacht, die im Fall der Fälle der Polizei und vor allem Rettungsdiensten als Zufahrt dienen sollen. Besonders augenfällig haben das Radler am Montagabend an den Ketten zwischen den „Panzersperren“ am Übergang der Industriestraße in die Straße Klipfelsau praktiziert. Im Notfall werden die Schlösser solcher Räder mit Gewalt entfernt und die Drahtesel an einen Ort gebracht, an dem sie später der jeweilige Eigentümer abholen kann, teilt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mit. Das kann jedoch Zeit kosten.

„Früher hatten wir das Problem an den Absperrungen bei der ,Kanzlertreppe’. Seit wir diesen Weg nicht mehr nutzen, hat sich das Ganze an andere Stellen verlagert“, so Eymann. Er appelliert an die Festbesucher mit Zweirad, Verbotsschilder zu beachten und mitzudenken, wenn sie sich einen Platz für ihr Gefährt suchen. Andernfalls drohten ihnen Strafen.