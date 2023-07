Allein von Freitag bis Sonntag hat die Straßenverkehrsbehörde im Zusammenhang mit dem Brezelfest 332 Falschparker registriert. Das hat die Stadt jetzt in ihrer ordnungsbehördlichen Bilanz auf Anfrage mitgeteilt.

Ebenfalls von Freitag bis Sonntag hätten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) verstärkt auf Grundlage der von der Stadt erlassenen Allgemeinverfügung kontrolliert. Demnach sind das Mitführen von Glasflaschen und hochprozentigem Alkohol auf dem Festgelände und in dessen Umfeld verboten. Auch die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sei, teils gemeinsam mit der Polizei, überwacht worden. Bilanz: „Am Freitag wurden insgesamt 36 Personen aufgefordert, ihre Getränke beziehungsweise Glasflaschen zu entsorgen, am Samstag wurden 26 Gruppen unterschiedlicher Größe dementsprechend aufgefordert. Am Freitag musste bei 16 Minderjährigen angeordnet werden, das Rauchen zu unterlassen.“ Zudem kümmerte sich der KVD um einen auf einem Taxistand geparkten Wagen, der abgeschleppt werden sollte und in dem sich ein Hund befand. Die Polizei ermittelte über das Kennzeichen die Halterin des Autos. Die Frau brachte demnach ihrem Partner auf dem Brezelfest etwas zu essen – und ließ ihren Hund in dem falsch geparkten Wagen zurück.