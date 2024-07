Von Donnerstag, 11. Juli, bis Dienstag, 16. Juli, wird Speyers „Nationalfest“ gefeiert. Auf dem Festplatz gibt es dann Dutzende Vergnügungsmöglichkeiten und niemand bleibt hungrig und durstig – das wissen alle Feierlustigen. Bei der An- und Abreise und dem ganzen Drumherum gibt es allerdings einiges zu beachten.

Eröffnung

Eine Delegation des Verkehrsvereins mit Gästen zieht am Donnerstag, 11. Juli, 18 Uhr, vom Altpörtel zum Festplatz. Dabei sind der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer, der Musikverein Mechtersheim, die Peitschenknaller aus Ravenna, gut 100 Freunde aus Bottrop-Kirchhellen und erstmals als individuelle Nummer Brezelkönigin Lea I. mit ihrem Hofstaat, gewandet in Trachten. Verkehrsvereinschef Uwe Wöhlert, Geschäftsführer Claus Rehberger und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) folgen im „Brezelmobil“, dahinter der Fasswagen, aus dem es Brezeln „regnet“. Um 18.30 Uhr wird ein Fass im Festzelt angestochen. Der Verkehr der Buslinie 561 wird von 17 bis 18.30 Uhr ab dem Postplatz umgeleitet.

Zugverkehr

Anders als im vergangenen Jahr (Gleisarbeiten) gibt es diesmal Zusatzzüge zum Brezelfest, die der Verkehrsverein (VVS) geordert und finanziert hat. „Dadurch ist dafür gesorgt, dass die Gäste auch nach Mitternacht die Heimfahrt in Richtung Neustadt, Mannheim und Germersheim antreten können“, so Claus Rehberger für die Veranstaltungs GmbH. Zusätzliche Züge in Richtung Schifferstadt und Mannheim fahren in den Nächten freitags und samstags am Bahnhof um 0.49 Uhr (letzte Möglichkeit nach Neustadt mit Umstieg in Schifferstadt), 1.13 Uhr und 1.52 Uhr ab, in Richtung Germersheim um 0.44 Uhr, 1.16 Uhr und 1.42 Uhr.

Busverkehr

Wird ebenfalls aufgestockt. Die Fahrzeiten der fünf Hauptlinien im Stadtgebiet 561 bis 565 werden verlängert. So fährt beispielsweise die Linie 561 vom Hauptbahnhof zu den Flugzeugwerken mit Halt am Festplatz und zurück im Zehn-Minuten-Takt bis Mitternacht und danach noch eine Zeit lang im 20-Minuten-Takt. Am Donnerstag und Dienstag ist die letzte Abfahrt am Festplatz an der Zusatzhaltestelle Klipfelsau/Industriestraße laut Plan um 1 Uhr, von Freitag bis Montag um 2 Uhr. Die anderen Linien halten nicht direkt am Festgelände, aber etwa alle am Postplatz. An den Haltestellen sind Aushänge zu den genauen Fahrzeiten angebracht. Darauf steht auch, dass am Sonntag während des Volkslaufs und des Umzugs viele Busse pausieren müssen.

Autoverkehr

Die Stadt rät zur Nutzung der Besucherparkplätze am Naturfreundehaus (kostenpflichtig), am Technik-Museum und am Bademaxx mit gut 2000 Stellflächen. Eingestiegen werden kann auch in Taxis – am Ende der Steingasse zur Klipfelsau.

Zweiräder

Ein eigener Parkplatz wird im Sackgassen-Bereich der Karl-Leiling-Allee ausgewiesen. Die Stadt bittet, die Notausgänge an den Klipfelsau-Treppen freizuhalten.

Besonderheiten am Sonntag

Verkehrsbeeinträchtigungen gibt es für die Volksläufe ab 11.25 Uhr und ab 12 Uhr sowie für den großen Umzug ab 13 Uhr. Dieser setzt sich um 13.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Bewegung und verläuft über die Wormser Landstraße, den Hirschgraben und die Bahnhofstraße zum Post- und zum Festplatz. Die Stadt weist auf Halteverbote entlang der Strecke hin. Für Schwerbehinderte mit speziellen Parkausweisen gebe es Erleichterungen: Sie dürften auf dem Domgarten-Parkplatz, in der Großen Pfaffengasse, Großen Himmelsgasse, Mühlturmstraße und am St.-Guido-Stifts-Platz parken. Vor dem Rathaus gebe es für sie reservierte Zuschauerplätze.

Tag der Betriebe

Vergünstigte Angebote gibt es für Mitarbeiter der Speyerer Unternehmen am Tag der Betriebe auf dem Fest. Der ist traditionell mit dem Montag verknüpft. Gewerbetreibende finden dazu auf der Brezelfest-Homepage die Informationen – unter anderem die Rufnummern, unter denen bei den Festwirten Plätze für Betriebe reserviert werden können. Die Ausweise zur Teilnahme sind dort ebenso hinterlegt. Der Tag der Betriebe am 15. Juli beginnt um 12 Uhr.

Seniorennachmittag

Eingeladen wurden über das Seniorenbüro alle älteren Speyerer Bürger. Sie erhalten ein Freigetränk und eine Brezel. Darüber hinaus sind alle Interessierten am Dienstag, 16. Juli, ab 14 Uhr, im Festzelt willkommen. Das Programm wurde von Margitta Hoffmann zusammengestellt, die auch moderiert. Bei den Vorbereitungen half Irmgard Meyer. Musikalisch begleiten die Pälzer Buwe „Hanewald & Sandel“.

Verkaufswagen

Margitta Louis ist die neue Verantwortliche für die Devotionalien, die der VVS mit ehrenamtlichen Helfern auf dem Fest anbietet. Wieder im Programm: der Brezelbu-Schlüsselanhänger. Kindershirts in Mint und Weiß, Anglerhüte für den Nachwuchs sowie Brezelketten in verschiedenen Farben wird es darüber hinaus neu geben. Ansonsten bleibt der Bestand unverändert.

Drogen

Der Cannabis-Konsum auf dem Fest ist verboten. Laut Ordnungsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) wird ein entsprechender Passus in der Allgemeinverfügung ergänzt. Diese verbietet auch das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol außerhalb der dafür bestimmten Flächen. Der kommunale Vollzugsdienst kontrolliere das alles.

Fahnenschmuck

Der Bauhof der Stadtverwaltung hat die Innenstadt anlässlich des Fests in den Stadtfarben geschmückt. Der VVS bittet insbesondere die Anwohner der Zugstrecke vom Sonntag um Dekoration an den Häusern: „Bei Bedarf an Brezelfestfahnen steht unser Verkaufswagen ab Donnerstag auf dem Festplatz mit allen gängigen Größen zur Verfügung.“ Näheres auch unter E-Mail info@verkehrsverein-speyer.de.