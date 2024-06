100 Seiten lang ist das Sicherheitskonzept für das größte Volksfest am Oberrhein, das Speyerer Brezelfest. Dem Verkehrsverein Speyer (VVS) und seiner Veranstaltungs GmbH ist es das wert, damit ihr Familienfest friedlich bleibt. Am Donnerstag, 11. Juli, geht’s mit Neuerungen los. Das erste Zittern ist schon überstanden.

Einen wichtigen Vorbereitungsschritt hat der VVS am Donnerstag, drei Wochen vor dem Fest, abgeschlossen. Einen, der ins Geld geht: Die TÜV-Prüfung der eigenen Festwagen. Sie dürfen rollen beim Umzug, der sich am Festsonntag, 14. Juli, in Bewegung setzt. Verschärfte Bestimmungen haben es für Dennis Peterhans und Benjamin Begner als Leiter des Festzugsausschusses schwieriger als früher gemacht, die 70 Zugnummern zu besetzen. Es ist ihnen aber geglückt.

„Viele Musikgruppen existieren nicht mehr“, nannte Peterhans bei der Vorstellung des Festprogramms am Freitag einen Grund für den Teilnehmerrückgang. Diese Tendenz habe sich in der Pandemie verstärkt. Der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer hat die Zeit überstanden und marschiert sowohl anlässlich der Eröffnung beim kleinen Umzug vom Altpörtel zum Festzelt, als auch beim großen Umzug drei Tage später mit. Mit Hilfe von Stabführer Eckhard Krieg konnte Peterhans eine Premiere sichern: die Teilnahme einer Dudelsack-Formation im Kilt: der „69th Ramsay Highlanders Pipe Band“ aus Heidelberg.

1550 Teilnehmer für Umzug angemeldet

1550 Teilnehmer werden am Veranstaltungstag über die bekannte Wegstrecke von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Festplatz ziehen. Darunter auch rund 100 Brezelfreunde aus Bottrop-Kirchhellen mit Brezelpolizei und -könig. Sie werden schon zur Eröffnung erwartet, wie auch die Peitschenknaller aus der Speyerer Partnerstadt Ravenna, die nach gutem Brauch gerne die rund 900 Kilometer Wegstrecke auf sich nehmen.

„Sehr viel ist schon sehr weit vorbereitet“, sagte VVS-Vorsitzender Uwe Wöhlert über das Brezelfest 2024. Für den Festplatz habe es ungefähr 450 Bewerbungen gegeben. Aus diesem Kreis sind 90 Beschicker engagiert worden, darunter zu 80 Prozent langjährige Gäste. „Schausteller, die sich während Corona andere Schauplätze suchten, kehren zurück“, betonte Marktmeister Jürgen Neubeck und nannte beispielhaft die Firma Göbel aus Worms, die auf dem Festplatz das Riesenrad aufbaut. Als neue Attraktion erwähnte er den „Sky Swing“, ein fast 40 Meter hohes Kettenkarussell.

Neuer Wirt im Zelt

Wichtigste Neuerung: Das Festzelt hat einen neuen Betreiber. 2019 hatte die Firma Project4Events die Aufgabe übernommen und zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen den Rückzug erklärt, so der VVS – der auch kritische Punkte anzumerken hatte. „Wir waren nicht ganz glücklich mit dem Aufstellen des Zeltes, mit der Dekoration und mit der Bewirtung“, sagte Wöhlert. Hoffnungsfroh blicken alle nun auf Stephan Finke (Frankenthal). Der neue Wirt reaktiviert den „Pink Monday“ mit einem Schlagertanten-Auftritt wieder. Samstags steigt eine Dirndl-Revival-Party im Festzelt.

Die ersten Schausteller rücken am Sonntag, 7. Juli, ab 18 Uhr, auf dem Festplatz an. Geparkt werden darf dort ab dann nicht mehr. Bereits am Dienstag, 2. Juli, ist eine kurzzeitige Sperrung zum Markieren der Standplätze vorgesehen. Ob das 85. Brezelfest in 114 Jahren an Besucherrekorde heranreichen kann, will der Veranstalter derzeit nicht prognostizieren. Größte Ungewissheiten seien das Wetter, der Start der Sommerferien und das Endspiel der Fußball-EM ausgerechnet am Brezelfest-Sonntag.