Der Verkehrsverein Speyer sucht Dirndl- und Lederhosen-Träger für besondere Aktionen beim diesjährigen Brezelfest.

Anlass ist, dass sich am 13. Juli 2024 der erfolgreiche Weltrekordversuch auf dem Speyerer Brezelfest zum elften Mal jährt. 1973 Trachtenträger waren 2023 ins Festzelt gekommen und hatten den Eintrag ins Guinness-Buch gesichert. Das soll 2024 groß gefeiert werden. „Wir möchten keinen Rekord holen, sondern den Spaß, das Zusammensein und elf Jahre Dirndl und Lederhose feiern“, informiert Christiane Köhler, Präsidentin des Dirndl-Lederhosen-Komitees im Verein.

In neuer Besetzung organisiert dieses dafür eine „Dirndl-Revival-Party“ am Brezelfestsamstag, 13. Juli, ab 18 Uhr, im Festzelt. Dafür laufen jetzt Vorbereitungen an. „Alle Teilnehmer von 2013 haben die Chance, an einem Bilderwettbewerb teilzunehmen“, so Köhler. Die schönsten Erinnerungsfotos werden prämiert; sie müssen bis Mitte Juni beim Verein per E-Mail eingegangen sein. Über Details werde in Kürze im Netz (www.brezelfest-speyer.de) und auf Instagram (verkehrsverein_speyer) informiert.

Gesucht werden auch Teilnehmer in Tracht für den Festumzug als Hofstaat für Brezelkönigin Lea I. Anmeldung unter E-Mail christiane.koehler@gmail.com.