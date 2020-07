Das Speyerer Brezelfest 2020 musste coronabedingt ausfallen. Der Kreativität rund um das Volksfest hat das nicht geschadet. Günter Wallmen malte ein alternatives Brezelfestbild, das noch bis zum 31. August ersteigert werden kann. Jetzt legt der Verkehrsverein Speyer (VVS) mit weiteren Angeboten nach.

Der Vorstand hat beschlossen, auch in diesem Jahr Buttons und Kunstdrucke mit dem Motiv des Brezelfest-Bildes anzubieten. So soll die fortlaufende Serie der Sammlerstücke gewährleistet werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Objekte sollen unter anderem sozialen Projekten des Round Table 63 Speyer zugute kommen. Auch an die von der Corona-Krise stark getroffenen Schaustellerbetriebe soll gespendet werden.

Ab sofort sind die Kunstdrucke zu zehn Euro pro Stück und die Buttons zu je zwei Euro an der Kasse im Judenhof (Kleine Pfaffengasse) erhältlich. Dort ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.