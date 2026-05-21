Der Verkehrsverein hat sich einiges vorgenommen für seinen Weltrekord-Versuch auf dem Brezelfest. Wie laufen die Vorbereitungen?

111 Menschen sollen einen 111 Tonnen schweren Zug 111 Meter weit ziehen: Das ist die Aufgabe, mit der der Speyerer Verkehrsverein zum diesjährigen Brezelfest einen neuen Weltrekord aufstellen will. Die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren, wie ein Vereinssprecher auf Anfrage mitteilt: „Die Teilnehmerliste ist bereits prall gefüllt.“ Bisher seien 18 unterschiedlich große Teams aus Vereinen, Institutionen und Organsisationen dabei und fieberten dem 11. Juli entgegen. Am Brezelfest-Samstag, 18 Uhr, soll der Weltrekord-Versuch im Technik-Museum über die Bühne gehen. Unter anderem angemeldet: die Gewichtheber vom AV 03 Speyer, die Stadtwerke oder die Johanniter-Unfallhilfe. Das Organisation-Team des Vereins stelle derzeit noch ein Reserveteam zusammen – für den Fall, dass angemeldete Teilnehmer kurzfristig ausfallen sollten. Anmeldungen seien nicht mehr erforderlich.

Technische Details – beispielsweise notwendige Gutachten und Fragen zur Absicherung der Aktion mit der Diesellokomotive V 200– seien in Arbeit.

Es wäre nicht der erste Weltrekord, der in Zusammenhang mit dem Brezelfest steht. 2013 waren insgesamt 1973 Menschen im Dirndl ins große Festzelt gekommen. Weitere mehr als 500 hätten damals vor dem Zelt gewartet und konnten nicht mehr hinein. 2016 war ein überdimensionaler Tanzboden von Brezelfest-Besuchern über die Maximilianstraße gezogen worden. Was schon sicher ist: falls der Weltrekord glückt, wird er anders als in der Vergangenheit nicht im Guiness Buch der Rekorde landen. Aufgrund der hohen Gebühren, die dafür fällig würden, sei entschieden worden, auf das Deutsche Pendant zum international ausgerichteten Rekordbruch in London zu setzen, teilt der Verein mit.

So werde der Weltrekord-Versuch nun vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) begleitet. Die formelle Anmeldung dort sei erfolgt, nun würden Details geklärt. Das RID gibt ein „Buch der Weltrekorde“ heraus, zuletzt war die fünfte Auflage erschienen. Aktuell sind nach RID-Angaben fünf Rekordrichterinnen und -richter im Einsatz, „um Weltrekordversuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu prüfen, zu bestätigen und offiziell zu zertifizieren“. Der Speyerer Weltrekord-Versuch werde anhand eingereichter Beweisunterlagen geprüft, erklärt eine Sprecherin des RID auf Anfrage. Es werde ein bis zwei Werktage nach dem Versuch dauern, bis das Ergebnis offiziell bestätigt sei. „Aktuell befinden wir uns im Austausch zu den inhaltlichen Bedingungen für den Weltrekordversuch“, teilt das RID mit. Der Verkehrsverein werde ein ausführliches Regeldokument erhalten, was alles zu beachten sei.