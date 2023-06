Die neuen Fußgängerampeln mit dem „Brezelbu“-Motiv, für die sich der Stadtrat im März ausgesprochen hatte, werden vor dem Brezelfest fertig. Die Stadt kündigt auf Anfrage den Start der Umrüstung für Mittwoch, 5. Juli, an. Einen Tag später, zum Auftakt des Brezelfests, für das das Männchen sinnbildlich steht, sei dann alles fertig. Die Münchener Firma Yunex sei mit der Umrüstung beauftragt. Für 5. Juli sei eine Präsentation an der als Erstes umgerüsteten Ampelanlage im Schillerweg mit Stadt- und Verkehrsverein-Vertretern geplant, heißt es im Büro der Oberbürgermeisterin. Der Brezelbu soll in Zukunft ganzjährig an den Ampelanlagen in der Bahnhofstraße und am Festplatz signalisieren, ob Fußgänger gehen dürfen oder stehen bleiben müssen.