Herzensangelegenheit

Clown Klinkinchen ist im Dauereinsatz beim Brezelfest. Unter ihrem Sonnenschirm am Zugang vom Naturfreundehausparkplatz hat die fröhliche Frau aus der Ukraine ihren festen Platz. Nach dem Festzug am Sonntag wurde sie belagert von Kindern jeden Alters, fertigte aus Luftballons Hunde, Katzen, Affen an einer Palme. Die Frage nach der Uhrzeit zwischendurch war berechtigt. „Gestern und vorgestern war ich bis halb elf hier“, sagte sie. Dann waren es die älteren „Kinder“, die sie beschäftigten. „Jeder wollte Herzen.“

Gefühlschaos

Das Brezelfest 2022 ließ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) nicht kalt. Im Überschwang der Gefühle war ihr bei der Eröffnung der schönste Versprecher überhaupt für alle Brezelfestfans herausgerutscht: Aus sechs Tagen Festfreude machte sie bei der Eröffnung sechs Wochen – ein öffentliches Bekunden, das dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Uwe Wöhlert, schnell Schweißperlen auf die Stirn zauberte. „Fordert uns doch sehr heraus“, meinte er beim Frühschoppen mit geladenen Gästen.

Lebendiger Deutschunterricht

Leon Kegler (12) war der Jüngste, der beim Frühschoppen stehenden Applaus erhielt. Souverän trug er seine Geschichte „Die goldene Brezel“ vor, die er für den Deutschunterricht geschrieben hatte und die unmissverständlich bewies, dass nur die echte Berzel-Brezel Zauberkräfte hat. Dafür gab’s von Bäckereichef Patrick Blau die Zusicherung von 50 Laugengebäcken für die Klasse und für Leon kostenfreie Brezeln für den Rest des Lebens.

Ausgezwitschert

Ich bin dann mal weg – nicht wortgenau, aber so ähnlich formulierte „Brezelfestpolizist“ Dieter Vogelgesang seinen Abschied aus dem Dienst. Ab kommendem Jahr wird’s jemand anderen geben, der sich Tag und Nacht um die Belange der Schausteller und ein für die Besucher sorgenfreies Feiern auf dem Platz bemüht. Vogelgesang – genannt „Zwitscher“ – ging nicht ohne Dank; vor allem an die Beschicker, die ihm einmal sogar seine Haut gerettet haben, als es zur Prügelei kam und der Mann in Uniform war mittendrin. Für ihn gab’s zum Abschied den „Urbullen“, einen Portugieser vom Weingut Metzger.

Flexibel

Marktmeister brauchen Nerven aus Drahtseilen. Selbst im letzten Jahr in aktiver Position ist das Franz Hammer, Cheforganisator des Brezelfest-Platzes, nicht erspart geblieben. Das Fahrgeschäft „Commander“ hat er neben „Godzilla“ als Oberkracher angekündigt. Gebrüllt hat letztlich nur der Riesenaffe. Problem: Der Commander bekam auf dem vorherigen Platz keinen Tüv. Den sollte er für Speyer jedoch nach einer Reparatur am Geschäft bekommen. Die mündliche Zusage hatte der Schausteller, die schriftliche sollte folgen. Allerdings erst einen Tag vor Brezelfest-Start. Vorher war der zuständige Mitarbeiter beim Tüv nicht aus dem Urlaub zurück. Zu heikel für den Beschicker, Zugzwang für den Marktmeister. Hammer ließ Drähte glühen, versetzte den Musikexpress, ersetzte die Lücke mit einem Kinderfahrgeschäft – geglückter Drahtseilakt.

Gerührt

Marktmeister Franz Hammer gibt sein Amt ab. Zum Ehrenmitglied des Verkehrsvereins ist er schon ernannt worden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ließ den Speyerer ebenfalls nicht einfach ziehen. „Du bist das Brezelfest“, betonte sie. Doch wie belohnt man das? Klar: Nomen est omen. „Franz, du bist der Hammer“, stand in einem Bilderrahmen. Mittelpunkt des Ganzen: Logo, ein Hammer.