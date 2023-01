Ein brennendes Auto hat am Mittwochmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B39 gesorgt. Es war laut Feuerwehr auf seiner Fahrt in Richtung Baden gegen 11.40 Uhr auf der Brücke, die die Industriestraße überquert, in Brand geraten. Die Rauchentwicklung und der Platzbedarf für den Löscheinsatz waren so groß, dass für rund eine Dreiviertelstunde alle Spuren gesperrt werden mussten. Neun Feuerwehrleute waren im Einsatz, dazu kamen Polizisten, die bei der Absperrung unterstützten. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, so die Polizei auf Anfrage. Auf zwei Verkehrsteilnehmer kämen Verwarnungsgelder zu, weil sie das ausgeschilderte Zufahrtsverbot nicht beachtet hätten und in den Einsatzbereich hineingefahren seien.